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Ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє розглядати подальше пом’якшення карантину, - Зеленський

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 12:59
Ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє розглядати подальше пом’якшення карантину, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також заявив, що влада не може допустити великих спалахів коронавірусу

Нинішні показники по коронавірусу дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Про це заявив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Разом з тим, голова держави заявив, що влада також не може допустити великих спалахів коронавірусу.

"Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу", - заявив Зеленський.

Також на нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.

Нагадаємо, кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день підряд. Вчора було 416, а сьогодні 375. За минулу добу захворіло 375 осіб, з них 22 дитини та 88 медичних працівників. Госпіталізовано 116 осіб.

Також в інтерв'ю РБК-Україна головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що до другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу. За його словами, масова вакцинація зможе вберегти населення від спалаху одразу двох інфекційних хвороб: грипу та коронавірусу.

Теги Новини України Володимир Зеленськийкарантин
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