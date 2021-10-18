RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ситуація з коронавірусом в Одесі: у лікарнях 81% пацієнт у важкому стані

Автор: Анастасія Рокитна

У "ковідних" відділеннях Одеси знаходяться 948 пацієнтів, 83 з них - діти. Ще 964 людини лікуються в одеських лікарнях від пневмонії.

Про це під час засідання оперативного штабу в мерії розповів директор департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "048".

За його словами, головна особливість цієї хвилі - велика кількість хворих у важкій формі - 617 пацієнтів (81% від усіх госпіталізованих). Навесні пацієнти з тяжким перебігом хвороби не перевищували 20%.

"Ковидні" відділення продовжують відкриватися і розширювати ліжковий фонд, заявив Нікогосян.

На сьогодні в Одесі є 226 вільних кисневих концентраторів.

Нагадаємо, в ОДА заявили, що лікарням Херсонської області кисню потрібно в 2-4 рази більше, ніж раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаКоронавірус