Ситуація з коронавірусом в Іспанії серйозніша, ніж в Італії, - El Pais

Пандемія коронавірусу поширюється в Іспанії швидше і ширше, ніж в Італії. Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

В Італії найбільш проблемними є три регіони - Ломбардія, Емілія-Романья і Венето, в той час як в Іспанії інфекція активно поширюється по автономних спільнотах, в яких раніше вона не фіксувалася.

"Ми перебуваємо у фазі зростання впливу вірусу, і така ситуація триватиме якийсь час", - заявив глава іспанської Спільноти епідеміології Пере Годоя.

Відзначимо, в Іспанії було зареєстровано 462 летальних наслідків у пацієнтів з коронавірусом - це найбільша кількість смертей за добу з початку епідемії в країні. В країні заразилися вірусом 29 тис. 68 людей, 1 804 людини померли.

Нагадаємо, в світі вже понад 300 тисяч хворих коронавірусом COVID-19, пандемія прискорюється.

Раніше ВООЗ повідомляли, що для повного одужання пацієнта, хворого коронавірусом, необхідно до шести тижнів. При цьому поки що не існує ліків для лікування COVID-19.