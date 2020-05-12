Ситуація з коронавірусом в Білорусі терпима, - Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

У Білорусі на даний момент близько 24 тисяч хворих COVID-19

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на даний момент ситуація в країні з коронавірусом COVID-19 терпима. Про це повідомляє БЕЛТА.

За словами Лукашенка, на даний момент методом Білорусі скористалися й інші держави, які знімають жорсткі обмеження.

"Ситуація в Білорусі сьогодні з вірусами та іншими захворюваннями, яких у нас вистачало і вистачає, терпима. Ми не говоримо, що у нас все добре, що ми вже бога за бороду взяли. Немає. Але той метод, яким ми користуємося вже третій місяць, приносить свій результат. І цим методом, цим шляхом скористалися й інші держави. Подивіться на західні країни: потихеньку відчинилися, почала працювати економіка, а це мільйони людей. І в той час як смертність у них за добу перевищує всіх померлих (від COVID-19. - ред.) в Білорусі за ці три місяці", - заявив президент Білорусі.

Відзначимо, на даний момент в Білорусі майже 24 тисячі хворих коронавірусом. При цьому кількість летальних випадків в країні становить лише 135.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що темпи поширення коронавірусу в Білорусі є одними з найшвидших у Європі. За показником кількості випадків коронавіруса на 1 мільйон населення Білорусь зараз випереджає всі сусідні країни.

Також ВООЗ закликали посилити фізична дистанціювання в Білорусі. Експерти відзначили, що без цього найближчим часом немає підстав очікувати спад епідемії.