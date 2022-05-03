Ситуація на фронті зміниться за два тижні, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"Почне змінюватись все десь через 2 тижні. І кількість боїв збільшиться. Але і ті рішення, які прийняв Захід щодо допомоги нам, ось вони реалізуються протягом двох тижнів. І через два тижні ми вже побачимо в принципі зміни", - спрогнозував він.

За його словами, в Луганську лікарня вже повністю забита розірваними бойовиками та їх тілами.

"Вони навіть не можуть їх деяких упізнати. Далі для них буде гірше", - впевнений Гайдай.