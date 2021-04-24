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Ситуація на Донбасі: бойовики застосовують кулемети та гранатомети

Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі, станом на вечір, бойовики чотири рази порушили режим "тиші". Втрат зі сторони українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Неподалік населених пунктів Троїцьке та Лебединське бойовики здійснили обстріл позицій українців зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти вели вогонь у бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Піски противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед українських захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, кандидат на посаду канцлера Німеччини від партії "Зелених" Анналена Бербок не бачить Україну в НАТО. Причиною є конфлікт на сході України.

Зазначимо, посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що президент Росії Володимир Путін маскує наміри і важка техніка лишається біля українських кордонів.

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