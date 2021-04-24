Ситуація на Донбасі: бойовики застосовують кулемети та гранатомети

На Донбасі, станом на вечір, бойовики чотири рази порушили режим "тиші". Втрат зі сторони українських військових немає.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед українських захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У напрямку населеного пункту Піски противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти вели вогонь у бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік населених пунктів Троїцьке та Лебединське бойовики здійснили обстріл позицій українців зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, кандидат на посаду канцлера Німеччини від партії "Зелених" Анналена Бербок не бачить Україну в НАТО. Причиною є конфлікт на сході України.

Зазначимо, посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що президент Росії Володимир Путін маскує наміри і важка техніка лишається біля українських кордонів.