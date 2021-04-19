Ситуація на Донбасі: 8 порушень "тиші" за добу, загинув один український боєць

За минулу добу на Донбасі бойовики здійснили 8 порушень "тиші". В результаті одного з обстрілів загинув військовий ООС.

Від початку доби бойовики тричі обстрілювали позиції ООС біля населених пунктів Південне, Майорськ, Зайцеве.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, в результаті чого загинув один боєць ООС і ще один отримав поранення.

У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що стягування російських військ до українського кордону є демонстрацією сили з боку Москви. Наразі українські військові не бачать ознак підготовки Росії до наступу.

За останніми даними Міноборони України, поблизу східного українського кордону вже перебувають понад 100 тисяч російських військ.