Ситуація на Донбасі: 8 порушень "тиші" за добу, загинув один український боєць
За минулу добу на Донбасі бойовики здійснили 8 порушень "тиші". В результаті одного з обстрілів загинув військовий ООС.
Біля населеного пункта Водяне противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.
У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, в результаті чого загинув один боєць ООС і ще один отримав поранення.
Від початку доби бойовики тричі обстрілювали позиції ООС біля населених пунктів Південне, Майорськ, Зайцеве.
Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що стягування російських військ до українського кордону є демонстрацією сили з боку Москви. Наразі українські військові не бачать ознак підготовки Росії до наступу.
За останніми даними Міноборони України, поблизу східного українського кордону вже перебувають понад 100 тисяч російських військ.