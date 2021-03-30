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Ситуація з COVID в Україні: рівень госпіталізацій перевищено у 21 регіоні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні рівень госпіталізацій хворих з коронавірусом перевищено у 21 з 25 регіонів. Найбільш проблемна ситуація у Вінницькій області, де рівень госпіталізацій перевищено майже вдвічі.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я з коронавірусу в Україні.

Зокрема, рівень госпіталізацій перевищено у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Відповідають нормі Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська області.

Найгірша ситуація у Вінницькій області. Тут показник госпіталізацій становить 118,5 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Також вище 100 показник госпіталізацій мають Київ (108,4), Житомирська (115,6), Миколаївська (106,9) і Хмельницька (116,2) області.

При цьому в "червоній" зоні карантину залишаються Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У "помаранчевої" зоні - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.

Відзначимо, в "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи - забороняється приймати відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів та інші. Що стосується обмежень щодо транспорту, то повноваження передали місцевій владі.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов називав регіони, де найбільші проблеми з госпіталізаціями з-за COVID.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнигоспитализацияКоронавірус
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