Ситуація з COVID в Україні: рівень госпіталізацій перевищено у 21 регіоні

Зокрема, рівень госпіталізацій перевищено у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Відповідають нормі Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська області.

Найгірша ситуація у Вінницькій області. Тут показник госпіталізацій становить 118,5 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Також вище 100 показник госпіталізацій мають Київ (108,4), Житомирська (115,6), Миколаївська (106,9) і Хмельницька (116,2) області.

При цьому в "червоній" зоні карантину залишаються Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У "помаранчевої" зоні - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.