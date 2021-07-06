Ситуація з поширенням коронавірусу в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні". Ситуація краща, ніж кілька місяців тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкла Райана.
За його словами, за останні кілька тижнів ситуація з захворюваністю значно покращилась.
"Якщо подивитися на графік за останні кілька тижнів, то можна побачити, що наступила свого роду стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні", - сказав Райан.
Він також вважає, що ситуація з поширенням коронавірусом зараз краща, ніж два-три місяці тому.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде скасовано. Британцям буде дозволено носити маски на власний розсуд. Крім того, британський прем'єр запропонував план послаблення карантину в Англії.