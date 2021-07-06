За його словами, за останні кілька тижнів ситуація з захворюваністю значно покращилась.

"Якщо подивитися на графік за останні кілька тижнів, то можна побачити, що наступила свого роду стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні", - сказав Райан.

Він також вважає, що ситуація з поширенням коронавірусом зараз краща, ніж два-три місяці тому.