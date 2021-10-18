Ситуація з COVID в Криму критична. В Україні пропонують вакцинацію на підконтрольній території

В окупованому Криму ситуація з коронавірусом критична, лікарні майже забиті хворими на COVID-19. Український омбудсмен закликає вакцинуватись від коронавірусу на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт омбудсмена.

Показники захворюваності, госпіталізації та смертей, спричинені коронавірусною хворобою, стали критичними. Місця для госпіталізації хворих на COVID-19 заповнені на 95%, повідомила Денісова.

"При цьому окупаційна влада здійснює тиск на жителів півострова та працівників установ і організацій щодо обов’язкового щеплення російськими вакцинами, які не схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я", - заявила вона.

З метою отримання документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19, внесених ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, жителі тимчасово окупованого Криму вимушені виїжджати за кордон для проведення щеплення.

"Омбудсман наголошує на необхідності посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо можливості вакцинування жителів тимчасово окупованого Криму на підконтрольній Уряду території України, зокрема серед громадян, які перетинають лінію розмежування", - йдеться на сайті омбудсмена.