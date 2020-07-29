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Ситуація з COVID-19 викликає занепокоєння, - ОП

Київ, Середа 29 липня 2020 15:25
Ситуація з COVID-19 викликає занепокоєння, - ОП
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У МОЗ повідомили, як будуть ділити області, райони і міста на зони

В Офісі президента України повідомили, що ситуація з захворюваністю на коронавірус викликає занепокоєння. У зв'язку з цим МОЗ доповіли, як будуть ділити українські території на нові зони згідно з епідеміологічною ситуацією.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні за останню добу перевищило 1000, і це викликає занепокоєння", - йшлося на нараді членів уряду і силовиків в ОП.

У зв'язку з цим глава МОЗ Максим Степанов доповів про поділ території на нові "зелені" та "червоні" зони за європейськими стандартами, де епідеміологічну ситуацію будуть розглядати окремо в кожній області, місті та районі.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, як буде працювати карантин з 1 серпня.

Зазначимо, за останню добу в Україні виявили ще 1022 заражених коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 28 і 27 липня в Україні до ослаблення карантину були не готові дев'ять областей.

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