Ситуація в Білорусі: люди виходять на ланцюги солідарності і страйкують на заводах

Також вранці в Мінську водії влаштували автопротест
У Білорусі вже п'ятий день люди протестують проти президента Олександра Лукашенка. Станом на 13 серпня, в країні проходять акції солідарності і страйкують на підприємства, більш докладно в матеріалі РБК-Україна.
Кілька десятків людей зібралися біля будівлі Белтелерадіокомпанії.
"Сидіти вдома вже неможливо. Працювати, прати, прибирати неможливо. Доводиться тільки ось цим займатися", - сказала одна з учасників протесту в коментарі TUT.BY.
Люди стоят в цепи солидарности у здания Белтелерадиокомпании.— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
«Сидеть дома уже невозможно. Работать, стирать, убирать невозможно. Приходится только вот этим заниматься». pic.twitter.com/2FMI42JrPS
На забастовку вийшов Білоруський автомобільний завод
До національних страйків долучився автомобільний завод. Бастують сотні працівників.
NЕХТА повідомляє, що вранці в Мінську водії влаштували автопротест. Суть акції полягає в тому, що потік знижує швидкість до 20-30 км/год.
August 13, 2020
Також у столиці Білорусі люди шикуються в ланцюзі солідарності. Дівчата з квітами стоять біля метро на Кам'яній гірці, на проспекті Дзержинського, і в центрі - на проспекті Незалежності - біля кінотеатру "Жовтень".
Фото: ланцюг солідарності в Мінську
Разом з ними, в ланцюг солідарності вишикувалися медики 1-ї столичної лікарні.
Фото: ланцюг солідарності в Білорусі
Співробітники наркодиспансеру теж виступають за зміни та проти міліцейського свавілля.
Фото: акція солідарності в Білорусі
Тим часом ВАТ "Гродножилстрой" встав на страйк.
Фото: страйк в Білорусі
Тим часом, Слідчий комітет Білорусі шукає координаторів мінських протестів.
Зазначимо, що за чотири днів протестів в Білорусі затримали майже 7 тисяч людей. Кожну ніч білорусі влаштовують масштабні антиурядові протести, а правоохоронці щодо них використовують гумові кулі, світлошумові гранати. Не зважаючи на це, люди продовжують протестувати та бастувати.
Нагадаємо, у Білорусі затримали українських волонтерів, українських МЗС намагається встановити їх місцезнаходження.
РБК-Україна писало, як проходила четверта ніч протестів у Білорусі.