Ситуація в Азовському морі: в МВС опублікували відео атаки РФ на українське судно

Украъна використовуватиме відео у міжнародному суді
Міністерство внутрішніх справ України (МВС) України отримало доступ до відео нападу російського прикордонного корабля на українське судно. Про це написав глава МВС Арсен Аваков в Twitter.
Як повідомив Аваков, вказане відео Україна буде використовувати проти Росії в міжнародному суді.
"МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд! Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн!", - написав він.
МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018
Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 25 листопада російські прикордонники, відкривши вогонь на поразку, атакували українські кораблі в Азовському морі.