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Ситуація в Азовському морі: в МВС опублікували відео атаки РФ на українське судно

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 21:17
Ситуація в Азовському морі: в МВС опублікували відео атаки РФ на українське судно
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Украъна використовуватиме відео у міжнародному суді

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) України отримало доступ до відео нападу російського прикордонного корабля на українське судно. Про це написав глава МВС Арсен Аваков в Twitter.

Як повідомив Аваков, вказане відео Україна буде використовувати проти Росії в міжнародному суді.

"МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд! Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн!", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 25 листопада російські прикордонники, відкривши вогонь на поразку, атакували українські кораблі в Азовському морі.

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