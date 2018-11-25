Ситуація в Азовському морі: в МВС опублікували відео атаки РФ на українське судно

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Украъна використовуватиме відео у міжнародному суді

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) України отримало доступ до відео нападу російського прикордонного корабля на українське судно. Про це написав глава МВС Арсен Аваков в Twitter.

Як повідомив Аваков, вказане відео Україна буде використовувати проти Росії в міжнародному суді.

"МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд! Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн!", - написав він.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 25 листопада російські прикордонники, відкривши вогонь на поразку, атакували українські кораблі в Азовському морі.