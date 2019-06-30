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У ситуації з ПАРЄ Зеленський здався майже "без бою", - радник Порошенка

Новини » Політика    30.06.2019 - 17:40
У ситуації з ПАРЄ Зеленський здався майже "без бою", - радник Порошенка
Фото: Костянтин Єлісєєв (з відкритих джерел)

Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, вважає Єлісєєв

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про повернення Росії не було невідворотним, а президент Володимир Зеленський здався майже "без бою". Про це заявив український дипломат, експредставник України при Європейському Союзі у 2010-2015 рр. Костянтин Єлісєєв, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

"У дипломатії є золоте правило: "нічого не погоджено, поки все не погоджено". А озвучене рішення є, зазвичай, запитальною позицією, від якої відштовхуються і шукають компроміс. Банкова ж дозволила європейцям поставити Україну перед фактом і, на жаль, глава держави здався майже "без бою"… Попри титанічні зусилля української парламентської делегації і наших друзів, у Страсбурзі росіянам була розстелена червона доріжка", – зазначив дипломат.

На думку дипломата, програш Банкової у ПАРЄ може дорого обійтися Україні. "Це перший пропущений удар з підриву міжнародного санкційного режиму. Цей успіх дає Росії відчуття вседозволеності. Тепер вона буде ще менш зговірливою", – наголосив Єлісєєв.

Крім того, дипломат розкритикував Зеленського за публічне з’ясування стосунків із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Такі ситуації не приносять нічого доброго, а лише послаблюють українську дипломатію, довіру до неї з боку партнерів, а також стимулюють російські дезінформаційні зусилля. Тепер будь-яке зовнішньополітичне рішення МЗС може сприйматись крізь призму погоджено/не погоджено з президентом", – написав український дипломат.

Єлісєєв висловив подив мовчанню Зеленського з нагоди п’ятої річниці підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Чи залишається Угода важливою для глави держави та його офісу? У контексті ліквідації згадки про євроінтеграцію у структурі нового Офісу президента та мовчання Зе-стратегів на тему Угоди, перспективи поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції за правління президента Зеленського не видаються суто райдужними", – зазначив дипломат.

Єлісєєв нагадав Зеленському, що європейський дискурс потребує постійної присутності в публічній площині, "інакше агресивне зростання російської присутності в українському медіа-просторі заповнюватиме його альтернативною концепцією".

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