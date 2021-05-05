Через ситуацію з COVID проведення Олімпіади в Токіо опинилося під загрозою, - Reuters

Японський уряд розглядає можливість продовження надзвичайного стану через COVID-19 у Токіо та інших містах країни. Це може поставити під сумнів подальше проведення Олімпійських ігор.
Олімпійські ігри повинні пройти в столиці держави з 23 липня по 8 серпня.
Зазначено, що влада схиляється до продовження заходів з боротьби з коронавірусною пандемією у префектурах Токіо, Осака, Кіото і Хего після 11 травня через різке зростання числа випадків захворювання.
Агентство відзначає, що продовження карантинних заходів з великою часткою ймовірності викличе у влади країни побоювання з приводу того, чи можуть Олімпійські ігри в Токіо відбутися в заплановані терміни.
Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга в середу зустрінеться з високопоставленими міністрами уряду, щоб обговорити продовження заходів з боротьби з коронавірусом.
В умовах НС у Токіо та інших містах країни уряд зажадав закрити ресторани, бари та інші громадські місця, де продають алкоголь. Великі універмаги й кінотеатри також закрили для відвідування, а глядачам не дозволили відвідувати великі спортивні заходи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що учасники літніх Олімпійських ігор у Токіо зможуть знімати захисні маски тільки під час тренувань, прийому їжі, сну і спілкування з пресою.
Як писало РБК-Україна, глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що в разі введення японською владою режиму надзвичайної ситуації через коронавірус це не вплине на проведення Олімпійських ігор.