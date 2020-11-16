Системи охорони здоров'я в Європі виснажені через коронавірус, - ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що системи охорони здоров'я в Європі виснажені через коронавірус. При цьому у ВООЗ занепокоєні зростанням випадків COVID-19 у світі, особливо в Європі і американському регіоні.

Про це глава ВООЗ заявив під час брифінгу.

"Зараз ми вкрай стурбовані зростанням випадків COVID-19 в ряді країн. Особливо в Європі і американському регіоні. Співробітники і системи охорони здоров'я наблизилися до точки колапсу", - сказав він.

Водночас, він додав, що зараз надходять добрі новини про вакцини від COVID-19, які дозволяють висловити обережний оптимізм, що нові засоби боротьби з вірусом з'являться в найближчі місяці.

Нагадаємо, ВООЗ попередили, що поява вакцини від коронавірусу саме по собі не зупинить пандемію.

Крім того, у ВООЗ розповіли, у які дні тижня фіксують найбільшу кількість нових випадків коронавірусу у світі.

Раніше повідомлялося, що в ЄС назвали, коли очікують поява вакцини від коронавірусу на європейському ринку.