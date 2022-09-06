Систему відшкодування при ДТП змінять радикально: що пропонує НБУ

НБУ пропонує наступні зміни:

По-перше, пропонується поступове збільшення страхових сум. На сьогодні за шкоду, завдану майну потерпілих, страхова сума становить 160 тис. грн, а за шкоду, завдану життю та здоров'ю потерпілих, - 320 тис. грн. Упродовж наступних шести-семи років пропонується поступово збільшити ці суми до 1,3 млн євро та до 6,45 млн євро відповідно.

По-друге, НБУ виступає за зміну системи відшкодування збитків, завданих потерпілим. Якщо сьогодні страхові компанії добровільно долучаються до прямого врегулювання страхових випадків, то в майбутньому пропонується обов'язкове пряме врегулювання страхових випадків для всіх страховиків. Це означає, що страхувальник-постраждалий матиме змогу напряму звертатися до страхової компанії, з якою у нього укладений договір "автоцивілки", для отримання страхової виплати у разі пошкодження автомобіля чи потрапляння у ДТП двох учасників. Це значно скоротить та спростить процес отримання страхових виплат.

По-третє, пропонується вільне ціноутворення для страховиків. Наразі базовий платіж та коригуючі коефіцієнти є однаковими для всіх страховиків, адже вони суворо регламентовані. За новою редакцією закону, страхові компанії самостійно визначатимуть ціни залежно від ризиків.

По-четверте, підходи до розрахунку виплат у разі втрати життя та здоров'я планується суттєво змінити. Сьогодні здійснюється одноразова виплата потерпілим, але НБУ пропонує запровадити ануїтетні виплати:

у разі стійкої втрати працездатності потерпілої особи (інвалідність) - щомісячні виплати протягом строку інвалідності особи, але не довше ніж до досягнення пенсійного віку особи;

у разі смерті потерпілої особи - щомісячні виплати особам, що були на утриманні померлої протягом існування права на утримання.

По-п'яте, посиляться гарантійні та інформаційні функції Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Зокрема, пропонується упорядкувати систему корпоративного управління МТСБУ, а також посилити державний нагляд за його діяльністю з боку НБУ.