Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными

Издевательства над военными в 211 бригаде

Как пишет "Украинская правда", в апреле 2022 года была сформирована 211-я понтонно-мостовая бригада, которую возглавил полковник Олег Побережнюк. Его жена работала в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Каменце-Подольском, и в подразделении начали появляться люди из его близкого круга.

Например, заместителем командира бригады назначили его кума Валерия Пастуха, а сын Пастуха Владислав, который является крестником Побережнюка, получил должность командира одного из взводов в первом батальоне. Позже стало известно, что Владислав применял физическое насилие к бойцам подразделения и требовал у них деньги.

Сам полковник Побережнюк направил четырех солдат в Хмельницкую область, где они занимались строительством его частного дома. В то же время никакой ответственности за эти действия никто не понес.

Реакция омбудсмена

"Поэтому немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования", - заявил Лубинец и добавил, что берет ситуацию под личный контроль.

Начата проверка

"По решению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в воинскую часть направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации", - пишет Генштаб.

Отмечается, что на время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.

Генштаб добавляет, что по отдельным указанным фактам в сентябре 2024-го уже была проведена служебная проверка, в результате чего было возбуждено соответствующее уголовное производство.