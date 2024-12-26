В Сирии силы лояльные Асаду убили 14 полицейских

Утром в четверг переходная администрация в Сирии заявила о смерти 14 сотрудников полиции. Их убили силы лояльные свергнутому сирийскому диктатору Башару Асаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам новых властей, убийство произошло в результате "засады", устроенной силами, лояльными свергнутому режиму. Инцидент случился в сельской местности Тартуса.

Это произошло в то время, как демонстрации и ночной комендантский час в других местах стали самыми масштабными беспорядками с момента смещения режима Асада более двух недель назад.

Кроме того, новый министр внутренних дел Сирии сообщил в Telegram, что еще 10 сотрудников полиции получили ранения от "остатков" правительства Асада в Тартусе. В ответ он пообещал принять жесткие меры против "любого, кто осмелится подорвать безопасность Сирии или поставить под угрозу жизни ее граждан".

The Guardian пишет, что ранее сирийская полиция ввела ночной комендантский час в городе Хомс после беспорядков, связанных с демонстрациями, которые, по словам местных жителей, возглавляли представители религиозных меньшинств - алавиты и шииты.