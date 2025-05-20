В Сирии неизвестные атаковали российскую базу: слышна стрельба, сбит дрон

По данным СМИ, неизвестные вооруженные люди напали на несколько российских военных контрольно-пропускных пунктов вокруг авиабазы Хмеймим в западной Латакии.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что вокруг авиабазы Хмеймим после нападения наблюдается "беспрецедентная напряженность в сфере безопасности". Это может свидетельствовать о том, что базу атакующая группа, вероятно, связана с вооруженными группировками, союзными с правительством Дамаска.

Также СМИ сообщают о сбитии беспилотника, летевшего в районе Хмеймима.

Пока официальной информации о масштабах потерь или ответственном за нападение лице нет.

В то же время, ряд российских Telegram-каналов утверждает, что на базу Хмеймим напали четверо "террористов-смертников" из Узбекистана, которые якобы не признают правительство Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа. Трое из них были ликвидированы.