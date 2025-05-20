В Сирии неизвестные атаковали российскую базу: слышна стрельба, сбит дрон
Военная авиабаза России в Сирии, расположенная в Хмеймиме, стала объектом вооруженного нападения. Там раздавалась стрельба, вероятно, вызванная членами радикальных групп Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство ANHA.
По данным СМИ, неизвестные вооруженные люди напали на несколько российских военных контрольно-пропускных пунктов вокруг авиабазы Хмеймим в западной Латакии.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что вокруг авиабазы Хмеймим после нападения наблюдается "беспрецедентная напряженность в сфере безопасности". Это может свидетельствовать о том, что базу атакующая группа, вероятно, связана с вооруженными группировками, союзными с правительством Дамаска.
Также СМИ сообщают о сбитии беспилотника, летевшего в районе Хмеймима.
Пока официальной информации о масштабах потерь или ответственном за нападение лице нет.
В то же время, ряд российских Telegram-каналов утверждает, что на базу Хмеймим напали четверо "террористов-смертников" из Узбекистана, которые якобы не признают правительство Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа. Трое из них были ликвидированы.
Попытка восстания
Ранее мы писали о том, что пророссийские сторонники Башара Асада попытались организовать восстание против новой власти Сирии, но успеха они не имели.
Москва планировала использовать это восстание для того, чтобы оставить свои военные базы в Сирии под видом "миротворцев". Россия использует эти базы для оказания влияния и разработки местных газовых месторождений.
Стоит подчеркнуть, что для России важно не допустить разработку сирийского дешевого газа, поскольку это может привести к падению цен на российский газ и уменьшению экономических возможностей страны-агрессора, в том числе по финансированию войны в Украине.
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