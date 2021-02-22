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Сирія зареєструвала російську вакцину від COVID-19

Автор: Андрій Козловський

Російську вакцину проти коронавірусу "Супутник V" зареєстрували у Сирії. Регулятор дозволив її застосування на території республіки.

Про це повідомляє ТАСС.

"Сирійська Арабська Республіка виконала всі процедури з реєстрації російської вакцини "Супутник V" проти коронавірусної інфекції та дозволила її застосування на своїй території", - йдеться в повідомленні посольства Сирії в Москві.

Наразі Росія опрацьовує можливість прямих поставок в Дамаск вакцини "Супутник V".

Нагадаємо, влада Ізраїлю погодилися таємно закупити російський препарат "Спутник V". Цього зажадали сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю.

Також РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян заявила, що в країні схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник V", AstraZeneca і Pfizer. Вакцинація запланована на початок березня.

Крім того, в Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною від коронавірусу. Першим дозу препарату отримав 66-річний мешканець будинку для літніх людей в Рисане.

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