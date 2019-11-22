У Сирії затримали ватажка ІД, причетного до терактів в Європі

Турецькі силовики затримали у Сирії ватажка терористичної організації "Ісламська держава", який причетний до терактів на території Європи та Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Hurriyet.

Як розповів міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, сили безпеки затримали у Сирії бойовика ІД, який може бути причетним до терактів у Німеччині та Росії. Бойовик є організатором нападів за участі терористів-смертників.

"Ми схопили одного з ватажків ІД, який займався виготовленням вибухівки, а також є організатором нападів за участю терористів-смертників. Цей екстреміст стоїть за атаками, що трапилися у Росії і Німеччині в 2018 році", - заявив Сойлу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирі правоохоронці затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку за терористичну діяльність у складі "Ісламської держави". Затриманий є членом ІД та навіть керівником однієї з її груп.

Крім того, 15 листопада у Київській області правоохоронці затримали одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава". Бойовик Аль Бару Шишані, який є громадянином Грузії, був затриманий поблизу приватного будинку, де він проживав.