У Сирії напали на центр цивільної оборони, є загиблий

В результаті нападу загинув один з волонтерів

На северо-западе сирийской провинции Идлиб совершено нападение на центр агентства гражданской обороны "Белые каски", что привело к гибели одного из волонтеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Марек зоны деэскалации Идлиба. Нападение производилось силами режима действующего президента Башара Асада и поддерживаемыми Ираном повстанческими группировками.

В результате нападения погиб один из работников "Белых касок", а здание центра получило серьезные повреждения и стало непригодным для дальнейшего использования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Сирии в результате авиаударов российской авиации погибли 4 человека. Руководитель сил гражданской обороны в Идлибе Мустафа Юсуф рассказал, удары были нанесены по району, в котором находились члены спасательной команды, что разбирали завалы дома уничтоженного предыдущим авиаударом.

Напомним, что войска режима президента Сирии Башара Асада и проиранские группировки обстреляли из артиллерии населенные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб на севере провинции Хама.