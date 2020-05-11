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У Сирії сили Асада та Росія напали на школи та лікарні, - Amnesty International

Новини » Політика     11.05.2020 - 15:28
У Сирії сили Асада та Росія напали на школи та лікарні, - Amnesty International
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В організації назвали такі дії злочином проти людства

У Сирії урядові війська спільно з російськими союзниками цілеспрямовано завдають ударів з землі та повітря по школах і лікарнях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт правозахисної організації Amnesty International.

В організації назвали такі дії злочином проти людства.

"На підставі інтерв'ю, супутникових знімків, журналів спостереження за літаками та перехопленого радіозв'язку літак Amnesty International зафіксував незаконні напади сирійських урядових і російських сил на лікарні та школи в районі Ідлібу і західного Алеппо, що провокує гуманітарну кризу. Дослідження також показує, що в роботу гуманітарних організацій втручалася Хаят Тахрір аль-Шам - найбільша коаліція збройних формувань на північному заході. Цивільне місцеве населення перебуває під загрозою, якщо важливий механізм ООН з надання гуманітарної допомоги через кордон з Туреччиною не буде відновлений. Рада Безпеки ООН має гарантувати, щоб цей механізм залишався", - йдеться в повідомленні.

За даними Amnesty International, в період з травня 2019 року по лютий 2020 року спостерігачі нарахували щонайменше 18 нападів на північному заході Сирії. П'ять лікарень після цих нападів закрилася, у двох випадках сирійські сили Асада використовували заборонені у світі бочкові бомби.

Раніше РБК-Україна писало, що в Сирії в результаті авіаудару Росії загинули цивільні. Жертвами авіаудару стали щонайменше 16 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії загинули більше десятка людей через авіаудар Ізраїлю. Серед загиблих є іранські та іракські ополченці.

Теги Новини України Російська ФедераціяСирія
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