У Сирії стався подвійний теракт, десятки загиблих

На даний момент відомо про загибель не менше 24 осіб

В сирийском Идлибе, который на данный момент остается под контролем исламистов, произошел двойной теракт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SBS.

Сообщается, что первый взрыв произошел после того, как подорвался заминированный автомобиль в центральной части города. После того, как на место прибыли машины скорой помощи, подорвался заминированный мотоцикл.

В результате теракта погибли 24 человека, в том числе четверо детей. Также известно о 51 раненном. Отметим, Идлиб остается последним значительным регионом, неподконтрольным режиму президента Башара Асада. Провинцию контролирует альянс исламистов во главе с сирийским филиалом "Аль-Каиды".

По данным правозащитников, из общего числа погибших 20 человек были мирными жителями.

Напомним, ранее сообщалось, что Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке США освободили последний оплот террористической организации "Исламское государство" в Сирии. В субботу, 16 февраля, SDF освободили город Багуз на восточном берегу реки Евфрат.

Ранее также стало известно, что США намерены создать зону безопасности на границе Сирии и Турции.