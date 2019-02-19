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У Сирії стався подвійний теракт, десятки загиблих

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 10:16
У Сирії стався подвійний теракт, десятки загиблих
Фото: місце теракту в Сирії (twitter.com/SyriaCivilDef)

На даний момент відомо про загибель не менше 24 осіб

В сирійському Ідлібі, який на даний момент залишається під контролем ісламістів, стався подвійний теракт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SBS.

Повідомляється, що перший вибух стався після того, як підірвався замінований автомобіль в центральній частині міста. Після того, як на місце прибули машини швидкої допомоги, підірвався замінований мотоцикл.

В результаті теракту загинули 24 особи, у тому числі четверо дітей. Також відомо про 51 пораненого. Зазначимо, Ідліб залишається останнім значним регіоном, непідконтрольним режиму президента Башара Асада. Провінцію контролює альянс ісламістів на чолі з сирійською філією "Аль-Каїди".

За даними правозахисників, із загального числа загиблих 20 осіб були мирними жителями.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сирійські демократичні сили (SDF) за підтримки США звільнили останній оплот терористичної організації "Ісламська держава" в Сирії. В суботу, 16 лютого, SDF звільнили місто Багуз на східному березі річки Євфрат.

Раніше також стало відомо, що США мають намір створити зону безпеки на кордоні Сирії і Туреччини.

 

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