Sinovac хоче поставити вакцину в Україну до 15 березня, в Медзакупках про це не знають

Раніше "Суспільне" повідомило, що інформацію про терміни поставки вакцини Sinovac підтвердила компанія "Лекхім", яка буде займатися транспортуванням препарату в Україну.

"Група фармацевтичних компаній "Лекхім" - уповноважений представник в Україні компанії Sinovac Biotech, КНР, повідомляє про намір поставити в Україну першу партію вакцини CoronaVac, виробництва компанії Sinovac до 15 березня 2021 року. Постачання буде здійснювати ЗАТ "Лекхім", - повідомили в компанії.

"Медзакупках" заявили, що до них з такою інформацією ніхто не звертався.

"Потрібно уточнити це у "Лекхім". І потрібно дізнатися, чи є якесь офіційне лист від Sinovac", - повідомили в держпідприємстві.