Sinovac хоче поставити вакцину в Україну до 15 березня, в Медзакупках про це не знають

Китайська фармацевтична компанія Sinovac Biotech планує поставити в Україну першу партію вакцини від коронавірусу CoronaVac до 15 березня. При цьому у державному підприємстві "Медичні закупівлі України" немає такої інформації.
Про це РБК-Україна повідомив представник "Медзакупок України".
Раніше "Суспільне" повідомило, що інформацію про терміни поставки вакцини Sinovac підтвердила компанія "Лекхім", яка буде займатися транспортуванням препарату в Україну.
"Група фармацевтичних компаній "Лекхім" - уповноважений представник в Україні компанії Sinovac Biotech, КНР, повідомляє про намір поставити в Україну першу партію вакцини CoronaVac, виробництва компанії Sinovac до 15 березня 2021 року. Постачання буде здійснювати ЗАТ "Лекхім", - повідомили в компанії.
"Медзакупках" заявили, що до них з такою інформацією ніхто не звертався.
"Потрібно уточнити це у "Лекхім". І потрібно дізнатися, чи є якесь офіційне лист від Sinovac", - повідомили в держпідприємстві.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська компанія Sinovac, за контрактом, повинна поставити вакцину від коронавіруса в Україну до 6 березня. При цьому терміни поставок можуть зміститися.
Також міністр зазначив, що поки Україна не отримала підтвердження ефективності вакцини від компанії Sinovac.