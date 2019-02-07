Синоптики розповіли про погоду в Україні 8 лютого

У всіх областях завтра без опадів

В Украине во всех областях завтра, 8 февраля, без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укргидрометцентра".

По прогнозу синоптиков, в Украине, кроме западных областей, ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный (в восточной и южной части - восточный) 5-10 м/с.

Температура ночью от -4 до -9 градусов, на крайнем западе и юге страны от -1 до -6. Днем прогнозируется около 0, в западных областях от 3 до 7.

В Крыму: облачно, небольшие осадки; температура ночью от +2 до -3, днем до +6 тепла.

Напомним, в Киеве завтра, 8 февраля, на дорогах местами ожидается гололедица. По прогнозу синоптиков, завтра также будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью от -5 до -7, днем около 0.

Добавим, что 7 февраля 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +6. По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от -1 до +6, ночью от -1 до -6. На севере Украины днем от -1 до +1, ночью от -2 до -5. В центре днем от -1 до +1, ночью от -3 до -5.

В восточных областях преимущественно сухо, температура днем от -1 до +1, ночью от -3 до -5. На юге Украины днем от 0 до +2, ночью от -4 до +1. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1.