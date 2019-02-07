Синоптики розповіли про погоду в Україні 8 лютого

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У всіх областях завтра без опадів

В Україні у всіх областях завтра, 8 лютого, без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укргідрометцентру".

За прогнозом синоптиків, в Україні, крім західних областей, вночі та вранці місцями туман. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південний (у східній та південній частині - східний), 5-10 м/с.

Температура вночі від -4 до -9 градусів, на крайньому заході та півдні країни від -1 до -6. Вдень прогнозується близько 0, в західних областях від 3 до 7.

В Криму: хмарно, невеликі опади; температура вночі від +2 до -3, вдень до 6.

Нагадаємо, в Києві завтра, 8 лютого, на дорогах місцями очікується ожеледиця. За прогнозом синоптиків, завтра також буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі від -5 до -7, вдень близько 0.

Додамо, що 7 лютого 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до +6. За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до +6, вночі від -1 до -6. На півночі України вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -5. В центрі вдень від -1 до +1, вночі від -3 до -5.

У східних областях переважно сухо, температура вдень від -1 до +1, вночі від -3 до -5. На півдні України вдень від 0 до +2, вночі від -4 до +1. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1.