Синоптики розповіли про погоду в Україні 31 січня

У західних областях країни очікується дощ

В Украине, завтра, 31 января, в некоторых областях ожидается дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сообщается, что в западных, северных, центральных областях ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от -2 до +3 градусов. Днем в южных областях от +5 до +10. В Крыму ночью от +1 до +6, днем +9 до +14.

Напомним, ранее Киевский городской совет со ссылкой Украинский гидрометцентр сообщает, что в четверг, 31 января, в столице ожидается туман, местами гололед. Видимость составит 200-500 метров.

Синоптики также предупредили, что в большинстве областей на дорогах ожидается гололедица. В Киеве сегодня будет тепло и туманно, возможен дождь. Добавим, в конце января ожидается резкое изменение погоды. В частности, практически во всех регионах отступили снегопады и морозы, а временная оттепель сопровождается туманом и дождем.