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Синоптики розповіли про погоду в Україні 31 січня

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 15:37
Синоптики розповіли про погоду в Україні 31 січня
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У західних областях країни очікується дощ

В Україні, завтра, 31 січня, в деяких областях очікується дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргидрометцентр.

Повідомляється, що в західних, північних, центральних областях очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

У більшості областей тумани, місцями, крім півдня, ожеледиця, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від -2 до +3 градусів. Вдень у південних областях від +5 до +10. У Криму вночі від +1 до +6, вдень +9 до +14.

Синоптики розповіли про погоду в Україні 31 січня

Нагадаємо, раніше Київська міська рада з посиланням на Український гідрометцентр повідомляє, що в четвер, 31 січня, у столиці очікується туман, місцями ожеледь. Видимість становитиме 200-500 метрів.

Синоптики також попередили, що в більшості областей на дорогах очікується ожеледиця. У Києві сьогодні буде тепло та туманно, можливий дощ. Додамо, в кінці січня очікується різка зміна погоди. Зокрема, практично у всіх регіонах відступили снігопади і морози, а тимчасова відлига супроводжується туманом і дощем.

Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві Погода на сьогодні: в Україні переважно дощі, вдень до +10
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