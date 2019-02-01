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Синоптики розповіли про погоду в Україні 2 лютого

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 16:00
Синоптики розповіли про погоду в Україні 2 лютого
Фото: сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких областях країни очікуються опади у вигляді дощу

У деяких областях України завтра, 2 лютого, очікуються опади у вигляді дощу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Повідомляється, що 2 лютого в західних і північних областях країни очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів.

Крім того, в більшості областей тумани, на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від -2 градусів до +3, у східній частині від -3 до -8, вдень 0 до +5, на крайньому заході та півдні країни від +6 до +11.

Нагадаємо, у Києві завтра, 2 лютого, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. За даними Укргідрометцентру, 2 лютого в Києві туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки), на дорогах місцями ожеледиця. Крім того, завтра у столиці також хмарно, невеликі опади переважно у вигляді дощу, вітер південно-східний, помірний. Температура вночі від +1 до +3 градусів.

У Києві сьогодні, 1 лютого, густий туман, на дорогах місцями ожеледиця. За даними Гідрометцентру, в Києві сьогодні хмарно, очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Крім того, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура повітря від +1 до +3.

 

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, вдень до +8 Завтра в Україні очікуються дощі з мокрим снігом
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