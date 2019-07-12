На Київ та область насувається гроза

Погода в Києві найближчим часом погіршиться, в столиці очікуються грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією синоптиків, у найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві та Київській області очікується гроза.

Також, синоптики попереджають, що сьогодні у Києві дощі з грозами. Температура повітря вдень стабільно +20+22, а вночі очікується +11+13.

Погода у Київській області 12 липня

Крім того, погода погіршиться і по всій Україні, дощі з грозами сьогодні у східній та західній частинах країни. Температура повітря вдень підніметься до +20+26, а вночі очікується +10+12. Тільки в Запорізькій області сьогодні сонячно, без опадів, а температура повітря складе +20+24.

Погода в Україні 12 липня

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні у Вінницькій, Черкаській, більшості районів Рівненської, Полтавської, Луганської, Донецької,Запорізької, Миколаївської, Одеської областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптика Наталки Діденко, в Україні 13 і 14 липня очікується прохолодна погода з дощем. Спека в Україну повернеться 19 липня.