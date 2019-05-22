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Синоптики попередили про погіршення погодних умов по всій території України


Сьогодні очікуються грози, град та шквали

Протягом середи, 22 травня, на більшій частині території України очікується різке погіршення погодних умов. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій із посиланням на УкрГідрометцентр.

Зокрема, синоптики прогнозують сильні дощі, місцями грози та швали - вітер сягатиме швидкості 15-20 м/с. 

"Вдень на Лівобережжі подекуди град та шквали. На Закарпатті і в Приазов'ї, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині місцями сильні дощі", - зазначили в ДСНС.

У цих регіонах оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, рятувальники повідомили про підвищення рівнів води в українських річках. Місцями очікуються підтоплення сільгоспугідь та будинків.

Також у Києві у другій половині дня 22 травня погіршиться погода - очікується гроза. Оголошено I рівень небезпечності - жовтий.

А завтра, 23 травня, погода в Україні утримається дощовою у більшості областей, також очікуються грози. У Києві четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. 

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