Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Також у столиці сьогодні туман

В Киеве сегодня, 4 февраля, туман, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской администрации (КГГА).

По данным Укргидрометцентра, в понедельник облачно, ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с, температура воздуха днем от +3 до +5 градусов.

Напомним, 4 февраля 2019 года в Украине без осадков, облачно, местами с прояснением, температура воздуха днем поднимется до +13.

По данным синоптиков, на западе без осадков, облачно, температура воздуха днем от +3 до +7, ночью от +1 до +4. На севере Украины облачно, температура воздуха днем от +3 до +6, ночью от +1 до +3. В центре без осадков, днем от +3 до +7, ночью от +1 до +3.

В восточных областях без осадков, температура днем от +2 до +9, ночью от -2 до +4. На юге Украины облачно с прояснением, днем от +8 до +12, ночью от +2 до +5. В Крыму днем от +11 до +13, ночью от +2 до +4.

Добавим, что по прогнозам синоптиков в феврале погоду в стране будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы средиземноморского происхождения.