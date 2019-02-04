Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Ілюстративне фото (УНІАН)

Також у столиці сьогодні туман

У Києві сьогодні, 4 лютого, туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської адміністрації (КМДА).

За даними Укргідрометцентру, в понеділок хмарно, вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м / с, температура повітря вдень від +3 до +5 градусів.

Нагадаємо, 4 лютого 2019 року в Україні без опадів, хмарно, місцями з проясненнями, температура повітря вдень підніметься до +13.

За даними синоптиків, на заході без опадів, хмарно, температура повітря вдень від +3 до +7, вночі від +1 до +4. На півночі України хмарно, температура повітря вдень від +3 до +6, вночі від +1 до +3. У центрі без опадів, вдень від +3 до +7, вночі від +1 до +3.

У східних областях без опадів, температура вдень від +2 до +9, вночі від -2 до +4. На півдні України хмарно з проясненням, вдень від +8 до +12, вночі від +2 до +5. У Криму вдень від +11 до +13, вночі від +2 до +4.

Додамо, що за прогнозами синоптиків в лютому погоду в країні будуть визначати атмосферні фронти і теплі повітряні маси середземноморського походження.