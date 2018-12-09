Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці 9 грудня очікується невеликий мокрий сніг з дощем

У Києві у неділю, 9 грудня, очікується невеликий мокрий сніг з дощем, місцями можлива ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За прогнозом синоптиків, протягом доби на дорогах Києва можлива ожеледиця.

Жителів міста закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись правил під час ожеледиці.

"Загалом сьогодні буде хмарно, вітер південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1 до 3 градусів тепла", - додали синоптики.

Нагадаємо, за даними Українського гідрометцентру на території України очікуються дощі зі снігом, температура повітря в день досягатиме +11. У Києві 9 грудня пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від +1 до +3.

Додамо, у Києві в зв'язку з початком підготовки до новорічних свят із 24 листопада 2018 до 24 січня 2019 діятиме обмеження руху транспорту. Головними локаціями святкувань стануть Софійська та Контрактова площі.