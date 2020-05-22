Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

Погода в Україні різко зміниться вже наступного тижня, коли в країну, нарешті прийде довгоочікуване потепління. Таку гарну погодну новину дала синоптик Наталка Діденко у своєму свіжому прогнозі.

Ну а поки виходячи на вулицю, особливо в ранковий і вечірній час, краще одягнутися тепліше, бо в суботу і неділю волога і холодна погода ще потримається.

Дощі 23 травня очікуються в Центрі, на Півночі (місцями), у південній частині та в Харківській області.

"На Запоріжжі, Луганській, Донецькій, Миколаївській - без істотних опадів, хіба якісь малі локальні вологі вогнища. На Заході завтра буде суха, навіть сонячна, передишка", - пише Діденко Facebook.

Дощі повернуться на Захід вже в неділю, 24 травня. Мокро буде також на Сході, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Вздовж смуги Чернігів-Київ-Кропивницький-Одеса суттєві опади малоймовірні.

Повітря, як і раніше, холодне. Вночі +3+8, можливі навіть заморозки - на Заході, Півночі і в Центрі. Вдень потеплішає до +11+17.

Вітер поки що залишається північно-західним, поривчастим, колючим, некомфортним.

У Києві на вихідних якихось серйозних дощів не повинно бути. Але локальні невеликі дощі можуть бути. Вночі холодно - від +3 до +6, вдень +12+16.

Раніше ми писали, що метеорологи дали не дуже втішний прогноз на літо в Україні.