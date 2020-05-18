Синоптик засмутила прогнозом на тиждень: мокро і холодно

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні буде не дуже комфортною в найближчі дні

Погода в Україні буде не дуже приємною протягом найближчого тижня. Періодично дощитиме, температура низька, як для другої половини травня. Особливо прохолода буде відчуватися в нічний час.

Такий не дуже втішний прогноз до кінця вихідних дала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook. Завтра, 19 травня, опади очікуються на значній території України.

"Атмосферний фронт з півночі знову підкине дощів. Опади пройдуть на Заході України, на Півночі, в більшості центральних областей та на Харківщині", - прогнозує синоптик.

А ось на Півдні країни, в Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях опади не передбачаються. Але до вечора дощі все ж можуть дійти до Дніпра і районів.

Вітер у вівторок помірний, західний.

Температура завтра буде, за словами Діденко, схожа на "дзигу". Вночі всього +6+9 градусів, на Півночі +3+7, на Півдні - від +8 до +13-ти.

Вдень на Півдні +22, на Заході від +18 до +24, а на крайній Півночі холодні +9+13. На інших територіях від +14 до +20 тепла.

У Києві завтра, 19 травня, буде дощ. Вночі температура +7, а вдень - близько +17. З вівторка в столиці ще більше похолодає.

"До вихідних помірно тепла або холодна погода утримається. З періодичними дощами. Трохи більше тепла зарядить нам травень вже з наступного тижня", - додала синоптик.

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Автор: Світлана Дудукало