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Синоптик назвала регионы, где будет теплее и холоднее всего в Украине завтра

Фото: синоптик назвала регионы, где будет теплее и холоднее всего в Украине завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вербная неделя будет в Украине влажной, вплоть до Вербного воскресенья, и преимущественно холодной. Во вторник, 4 марта, теплее всего будет на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Температура воздуха по Украине

"Холодный, правда, не везде - в восточной части Украины температура воздуха как раз будет наоборот, высока, будет достигать +14...+18 градусов", - рассказала она.

При этом, по словам синоптика, холоднее всего ожидается погода в западных, северных областях (кроме Сумской области) и в Винницкой области, днем лишь +2..+8 градусов.

"В большинстве центральных областей плюс северная часть Сумской области ожидается +10...+14 градусов, на юге и востоке очень тепло, +14...+18 градусов, в Крыму может достичь и +20 градусов (в Одесской области только свежее, около +12 градусов)", - добавила она.

Осадки в Украине

По данным Диденко, во вторник в Украине будет преобладать облачная погода. В ближайшую ночь небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере.

"А завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области. На остальной территории Украины существенные осадки - вряд ли", - рассказала синоптик.

Погода в Киеве

Как добавила Диденко, в Киеве, учитывая ближайшую синоптическую перспективу 4 апреля предусматривается самым холодным - ночью +1...+4 градуса, днем +6...+7 градусов.

"Ночью в столице возможен мокрый снег, завтра днем без существенных осадков", - резюмировала она.

Как сообщалось, среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса.

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