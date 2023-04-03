Синоптик назвала регионы, где будет теплее и холоднее всего в Украине завтра

Температура воздуха по Украине

"Холодный, правда, не везде - в восточной части Украины температура воздуха как раз будет наоборот, высока, будет достигать +14...+18 градусов", - рассказала она.

При этом, по словам синоптика, холоднее всего ожидается погода в западных, северных областях (кроме Сумской области) и в Винницкой области, днем лишь +2..+8 градусов.

"В большинстве центральных областей плюс северная часть Сумской области ожидается +10...+14 градусов, на юге и востоке очень тепло, +14...+18 градусов, в Крыму может достичь и +20 градусов (в Одесской области только свежее, около +12 градусов)", - добавила она.

Осадки в Украине

По данным Диденко, во вторник в Украине будет преобладать облачная погода. В ближайшую ночь небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере.

"А завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области. На остальной территории Украины существенные осадки - вряд ли", - рассказала синоптик.

Погода в Киеве

Как добавила Диденко, в Киеве, учитывая ближайшую синоптическую перспективу 4 апреля предусматривается самым холодным - ночью +1...+4 градуса, днем +6...+7 градусов.

"Ночью в столице возможен мокрый снег, завтра днем без существенных осадков", - резюмировала она.