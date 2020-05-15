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Синоптик Діденко дала прогноз на вихідні: погода на будь-який смак

Lite » Стиль життя 15.05.2020 - 12:14
Синоптик Діденко дала прогноз на вихідні: погода на будь-який смак
Погода в Україні на вихідні (фото: УНІАН)

Синоптик розповіла, яку погоду чекати українцям 16 травня

Погода в Україні 16 травня знову піднесе громадянам країни весняні сюрпризи. У суботу вночі, в перший день вихідних на територію держави прийдуть сильні опади. Дощі варто очікувати в західних областях України, Півночі і Центрі. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Наталка Діденко.

Вже вдень опади проберуться на іншу частину України. У центральних і північних областях вони будуть помірними і короткочасними, а от мешканцям західних регіонів варто не забути парасольки, але вже до вечора суботи дощі підуть далі

У південних і східних областях буде сухо.

"На решті території України - північні і центральні області - істотних дощів не передбачається, так, десь якісь невеликі краплі", - розповіла синоптик.

До Речі, температура повітря вночі очікується низькою, проте вже без заморозків, +4 +8 градусів, на півдні +8 +13 градусів.

Температура повітря вдень 16 травня буде в межах +14 +19 градусів, на півдні +17 + 22 градуси. Свіже буде на Сході, де вдень будуть йти дощі, +11 +14 градусів.

У столиці дощ пройде в ніч на 16 травня, а вдень опадів не прогнозується.

"Вночі 6 + 8 градусів, вдень близько +16 градусів. Вітер західний, помірний", - повідомила Діденко.

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, коли в Україні почне відчутно теплішати і припиняться дощі.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
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