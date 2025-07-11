Сено догорает, лошадь погибла: в Одессе РФ ударила по конюшне, ранены люди и животные

В результате российской атаки 11 июля в Одессе пострадала конюшня - погибла кобыла, несколько животных получили ранения, в том числе пони. Пострадали также люди, разрушена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса" и "Думская".

Что произошло

По словам очевидцев, во время дневной атаки в городе повреждены жилые и административные здания, автомобили, конюшня. В момент обстрела в помещении находилось девять животных - пять лошадей и четыре пони.

"Ворота и часть ограждения пришлось сломать, чтобы вывести животных. Некоторые из них получили ранения осколками. Пони находятся в стрессовом состоянии", - рассказали очевидцы журналистам.

В результате удара по Одессе 11 июля повреждены конюшни (фото: "Думская")

Погибла любимица

По словам владелицы конюшни Юлии, одна из лошадей по имени Камелия погибла. Ее считали любимицей. Еще одна лошадь ранена.

"Я не знаю, что делать дальше - конюшни нет, кормов нет, сено догорает", - говорит женщина.

Животные были списаны - некоторые после спортивной карьеры, других спасли от забоя.

Пострадали люди и другие животные

Во время удара ранения получили конюх и ее дочь. Они как раз убирали в хлеву, их госпитализировали. Также пострадала собака, еще одно животное ищут под завалами. Журналисты спасли одну из собак, которую нашли на месте.

Решается вопрос перевода животных в другие безопасные конюшни. Точное количество поврежденных лошадей уточняется.