Сено догорает, лошадь погибла: в Одессе РФ ударила по конюшне, ранены люди и животные
В результате российской атаки 11 июля в Одессе пострадала конюшня - погибла кобыла, несколько животных получили ранения, в том числе пони. Пострадали также люди, разрушена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса" и "Думская".
Что произошло
По словам очевидцев, во время дневной атаки в городе повреждены жилые и административные здания, автомобили, конюшня. В момент обстрела в помещении находилось девять животных - пять лошадей и четыре пони.
"Ворота и часть ограждения пришлось сломать, чтобы вывести животных. Некоторые из них получили ранения осколками. Пони находятся в стрессовом состоянии", - рассказали очевидцы журналистам.
Погибла любимица
По словам владелицы конюшни Юлии, одна из лошадей по имени Камелия погибла. Ее считали любимицей. Еще одна лошадь ранена.
"Я не знаю, что делать дальше - конюшни нет, кормов нет, сено догорает", - говорит женщина.
Животные были списаны - некоторые после спортивной карьеры, других спасли от забоя.
Пострадали люди и другие животные
Во время удара ранения получили конюх и ее дочь. Они как раз убирали в хлеву, их госпитализировали. Также пострадала собака, еще одно животное ищут под завалами. Журналисты спасли одну из собак, которую нашли на месте.
Решается вопрос перевода животных в другие безопасные конюшни. Точное количество поврежденных лошадей уточняется.
Удар по Одессе 11 июля
Напомним, 11 июля утром Одесса подверглась удару дронов-камикадзе. Пострадали по меньшей мере 8 человек, разрушены жилые и административные здания, конюшня, машины.
По данным мэрии, атака вызвала масштабные повреждения гражданской инфраструктуры. Один из ударов, по информации источников РБК-Украина, пришелся по зданию ТЦК. Противовоздушная оборона работала над городом.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Масштабы разрушений уточняются.
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