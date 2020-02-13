У Сінгапурі зросла кількість хворих коронавірусом

У Сінгапурі китайським коронавірусом COVID-19 заразилися ще 8 осіб. Про це повідомляє Channel News Asia.

Повідомляється, що всі 8 випадків інфікування відбулися у результаті контакту з уже інфікованими.

"Епідеміологічні дослідження і відстеження контактів виявили зв'язок між зафіксованими раніше і новими випадками", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Сінгапуру.

Таким чином, загальна кількість інфікованих новим коронавірусом в Сінгапурі досягла 58. 7 осіб перебуває в критичному стані. Ще 15 повністю одужали від інфекції та були виписані з лікарні.

Нагадаємо, станом на ранок 13 лютого, новим коронавірусом COVID-19 захворіли понад 60 тисяч осіб. При цьому 1369 випадків були летальні. Також сьогодні зафіксували першу смерть від вірусу в Японії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай назвав головний спосіб інфікування коронавірусом. Зокрема, представник Держкомітету у справах охорони здоров'я КНР заявив, що найбільша кількість випадків інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.