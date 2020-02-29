У Сінгапурі зросла кількість інфікованих коронавірусом

Влада Сінгапуру в суботу, 29 лютого, підтвердила чотири нових випадки зараження новім типом коронавірусу. Про це повідомляє Bernama.

Повідомляється, що загальна кількість інфікованих в країні зросла до 102 осіб. Так, Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру сьогодні підтвердило ще чотири випадки зараження вірусом Covid-19 на острові. Зокрема, коронавірус виявили у малайзійського туриста і трьох сінгапурців.

Станом на 29 лютого МОЗ Сінгапуру помістив на карантин 3033 осіб з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило, що загальне число людей, які видужали від коронавірусу, склало 47 осіб. За останніми даними, з лікарень було виписано десять чоловік, у яких раніше діагностували коронавірус.

19 лютого в Сінгапурі підтвердили три нові випадки зараження коронавірусом. Всі три нові випадки зараження, за інформацією Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру, відбулися при передачі вірусу від людини до людини.