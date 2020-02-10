У Сінгапурі зросла кількість інфікованих коронавірусом

У Сінгапурі коронавірусом 2019-nCoV заразилися ще дві людини. Про це повідомляє Channel News Asia.

Повідомляється, що один з інфікованих - співробітник компанії Certis Cisco, яка працювала з двома зараженими з Уханя. Ще один - сінгапурець, евакуйований з Уханя 30 січня.

Таким чином загальна кількість випадків зараження новим коронавірусом у Сінгапурі досягла 45. Семеро хворих перебувають у критичному стані, ще стільки ж повністю одужали та були виписані з лікарні.

Зазначимо, що Сінгапур лідирує у світі за кількістю передачі вірусу від людини до людини. Станом на сьогодні зафіксовано 23 таких випадки.

Нагадаємо, раніше через спалах коронавірусу у Сінгапурі ввели "помаранчевий" рівень системи реагування на спалахи захворювань (DORSCON).

Також РБК-Україна повідомляло, що, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, поява поодиноких випадків інфікування коронавірусом від людини до людини без відвідування Китаю може свідчити про більш широке поширення інфекції в інших країнах.