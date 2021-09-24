У Сінгапурі посилюють карантин через збільшення випадків COVID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, влада обмежать кількість соціальних зустрічей двома людьми і зроблять роботу з дому обов'язковою, в спробі стримати сплеск інфекцій і знизити навантаження на систему охорони здоров'я.

Влада заявила, що кількість випадків захворювання зростає швидше, ніж очікувалося, в той час, як рівень вакцинації в місті-державі досяг плато після того, як склав близько 82%, що є одним з найвищих показників у світі.

Щоб ще більше захистити своє населення, держава Південно-Східної Азії також розширює програму вакцинації, щоб охопити людей у віці від 50 до 59 років.