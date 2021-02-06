У Сінгапурі медику помилково ввели п'ятикратну дозу вакцини від COVID

В Сінгапурі працівникові Національного офтальмологічного центру помилково ввели п'ятикратну дозу вакцини Pfizer від коронавірусу. Ускладнень після інциденту у нього не було.

Про це повідомляє Channelnewsasia.com.

Інцидент стався ще 14 січня. Помилку при введенні вакцини помітили відразу і медика негайно госпіталізували. За цей період не було виявлено побічних ефектів.

Внутрішнє розслідування прийшло до висновку, що інцидент став наслідком людської помилки через неузгоджені дії персоналу.

Вакцинація в Сінгапурі почалася в кінці минулого року з щеплень для медиків. Пізніше вакцинацію розширили на співробітників авіа - і наземного транспорту. З середини лютого почнуть вакцинувати літніх жителів.

Наприкінці січня повідомлялося про вакцинацію 113 тисяч людей в країні.

На цьому тижні повідомлялося, що всі 78 мешканців будинку для престарілих в іспанському місті Лагартера заразилися коронавірусом, після того як були щеплені вакциною Pfizer. Семеро з них померли.

Також Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок між летальними випадками серед щеплених пацієнтів і вакциною компаній Pfizer/BioNTech. Такі висновки зроблені після аналізу смертей серед пацієнтів, які приймали цю вакцину.